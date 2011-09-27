Кадыров запретил дарить ему подарки в день рождения и устроил день города

Глава Чечни Рамзан Кадыров 5 октября решил встретить свой 35-й день рождения в кругу семьи и запретил устраивать торжества по этому случаю, предложив провести день города в Грозном.



«Никаких торжеств по поводу моего дня рождения не будет», – заявил Кадыров во вторник на совещании с главами администраций районов и городов республики. «Я также предупреждаю, что незамедлительно будет уволен каждый, кому придет в голову даже попытаться делать в этот день какие-либо подарки», – цитирует агентство «Интерфакс» заявление Кадырова. Глава Чечни также наложил запрет на издание журнала, посвященного его 35-летию.

День города в Грозном будет отмечен важным событием - вводом в эксплуатацию делового центра «Грозный-Сити». На церемонии открытия комплекса выступят звезды мировой эстрады, включая Шакиру и Ванессу Мэй. По данным «Российской газеты», в Грозном ждут актеров Кевина Костнера, Хиллари Суонк и Эву Мендес, а также скрипачку Ванессу Мэй, которой заплатят $500 тысяч за одно выступление. Планируются также фейерверки и лазерное шоу.



