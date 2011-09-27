Центр автоматизированной фото- видеофиксации ПДД в Москве готов к работе

Теперь московским автомобилистам "договориться" с "гайцами" будет чрезвычайно затруднительно. Зато и инспекторы пустыми придирками досаждать побоятся, по крайней мере, по ходу маршрутов муниципального транспорта.

Столичное ГИБДД во вторник доложило о полной готовности к работе оперативно созданного за несколько месяцев Центра автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения на городских магистралях.

С 1 октября 2011 года Центр начинает свою работу по оформлению постановлений по делам об административных правонарушениях, выявленных приборами фотовидеофиксации нарушений ПДД, работающими в автоматическом режиме.

До конца этого года на улично-дорожной сети города Москвы будут работать в автоматическом режиме более 150 стационарных и мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. В первую очередь, с помощью комплексов будет контролироваться скоростной режим на магистралях города и режим движения автотранспорта на полосах, выделенных для маршрутных транспортных средств.

Сам центр, куда будет стекаться информация о ситуации на дорогах расположился в центре Москвы по адресу: улица Садовая-Самотечная, дом 1, сообщается на сайте городского управления ГИБДД.