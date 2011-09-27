Алексей Глызин заплатит штраф за превышение скорости или лишится прав на полгода

Мировой суд вынес решение по делу о нарушении правил дорожного движения певцом Алексеем Глызиным. Он оштрафован за превышение скорости.



27 сентября Мировой суд вынес решение о взыскании с нарушителя штрафа в размере 2,5 тысяч рублей, либо лишения водительских прав до полугода. По уточнениям city-fm.ru, "Audi А7", за рулем которого находился Глызин, остановили в начале сентября на Ленинском проспекте. С какой скоростью ехал певец - не уточняется.



