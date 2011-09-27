Президент поручил мэру Москвы организовать подземные переходы около вузов

Президент России Дмитрий Медведев поручил мэру Москвы Сергею Собянину организовать подземные переходы около столичных университетов. Об этом во вторник сообщил помощник главы государства Аркадий Дворкович.

Поводом для заявления стало обращение одного из пользователей Twitter. Он просил Дворковича поддержать открытие подземного перехода около МГИМО.

"Президент уже поручил это Собянину", - ответил помощник президента. Аркадий Дворкович добавил, что это поручение касается всей Москвы, сообщает ЦАО-информ.

Напомним, около учебных заведений количество аварии в последнее время особенно велико. Только на прошлой неделе внедорожник сбил молодых людей на Пролетарском проспекте. Пострадали 6 студентов МИФИ, две девушки скончались. Ранее, в начале сентября возле общежития того же МИФИ грузовик насмерть задавил 19-летнюю студентку.

Коллектив МИФИ просил правительство Москвы организовать подземный переход около университета.

Построить переход возле общежития просили президента и студенты РУДН.