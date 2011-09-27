Москва. В парке Горького за одни сутки казаки возвели храм

В Москве на территории Центрального парка культуры и отдыха им. Горького казаки в течение суток возвели "обыденный" храм в честь Державной иконы Божьей Матери. Епископ Ставропольский и Невинномысский Кирилл его освятил.

В минувшие выходные в парке открылся международный фестиваль "Казачья станица Москва", храм был возведен и освящен в рамках его проведения, сообщает синодальный комитет РПЦ.

Традиция сооружения храмов за один день возникла в России в XVI веке. Именно поэтому такие храмы назывались "обыденными" - буквально "об один день": сначала изготавливаются и собираются деревянные модули будущего храма, а затем организуется их доставка к месту возведения, где и производится монтаж церкви.