Сотовые операторы возместят похищенные со счетов клиентов деньги

Российские операторы "большой тройки" намерены возместить ущерб своим абонентам, пострадавшим от действий мобильных мошенников. Число жертв насчитывает около 50 тысяч человек.



26 сентября, стало известно о поимке группы злоумышленников, которым удалось при помощи специального оборудования "увести" с мобильных счетов россиян свыше 3 миллионов рублей. Количество пострадавших оценивается примерно в 50 тысяч человек.

На сайте оператора "Мегафон" появилась информация о том, что оператор осуществил возврат украденных сумм своим абонентам, сообщает «Российская газета». Кроме того, в компании утверждают, что именно с помощью специалистов и технических средств "Мегафона" сотрудникам Управления "К" Министерства внутренних дел удалось задержать мошенников.

Абонентам "Билайна" также будут возвращены похищенные с их счетов средства.