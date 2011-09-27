МЭРТ: с 2012 года техосмотр - не дороже 2000 рублей, не дольше 40 минут
27 сентября 2011, 17:51 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Министерство экономического развития во вторник озвучило новые правила проведения процедуры технического осмотра автомобилей - не зависимо от региона, где он будет проводиться, он должен занимать не более 40 минут.
Стоимость техосмотра будет своя для каждого региона, но не будет превышать 2 тыс. рублей.
Как сообщил 27 сентября заместитель главы департамента МЭРТ РФ Евгений Ковтун, подготовлены все документы для перехода на новую систему с начала будущего года.