В Финляндии лютеранского священника Юху Молори, который неоднократно публично выступал с требованиями закрыть за пропаганду терроризма интернет-сайт экстремистского толка на три месяца лишили должности.

Духовный капитул финского города Эспоо в понедельник принял решение отстранить его на три месяца от должности пастора за критику сайта "Кавказ-Центр".

"Молари наказали за то, что он требовал от правоохранительных органов Финляндии реакции на деятельность "Кавказ-Центра", организовал пикет против сайта и выступал против этого рупора чеченских террористов под руководством Доку Умарова", - сообщил Интерфаксу глава Антифашистского комитета Финляндии Йохан Бекман.

Юха Молари в октябре 2010 года обратился в правоохранительные органы страны с просьбой отреагировать на угрозы, поступавшие ему от террористов.

Однако полиция сочла требование закрыть сайт необоснованным и отказалась возбуждать дело в связи с угрозами в адрес священника.

Между тем в России 12 сентября этого года сайт "Кавказ-Центр" решением суда был признан экстремистским.