Минфин в президиуме правительства выступит в лице Нестеренко вместо Кудрина

Министерство финансов Российской федерации на заседании президиума правительства 27 сентября будет представлять заместитель главы кабинета Татьяна Нестеренко, ранее планировалось выступление Алексея Кудрина.

Докладывать по двум вопросам на заседании президиума правительства РФ во вторник будет замминистра Татьяна Нестеренко, свидетельствует повестка дня, опубликованная на сайте кабинета министров.

До утра 27 сентября в повестке в качестве докладчика значился вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрина, который занимал этот пост около 11 лет. Накануне вечером Дмитрий Медведев подписал указ в соответствии с действующей процедурой по представлению премьер-министра.

Татьяна Нестеренко — заместитель министра финансов России, ранее она возглавляла Федеральное казначейство, некоторые эксперты пророчат ей пост главы Минфина.