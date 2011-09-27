МИФИ просит префектуру ЮАО сделать подземный переход в районе студгородка

В префектуру Южного административного округа Москвы коллектив столичного МИФИ направил просьбу сделать подземный переход в районе студгородка университета, чтобы избежать гибели студентов под колесами автомобилей.



За последний месяц под колесами автомобилей погибли три студентки Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. В минувший четверг внедорожник сбил молодых людей, стоявших на тротуаре на пересечении Каширского шоссе и Пролетарского проспекта. Пострадали шесть студентов института, две девушки скончались. В начале сентября на пешеходном переходе в районе общежития МИФИ грузовик сбил двоих студентов: 19-летняя девушка скончалась.

"Между вузом и городскими властями возникло понимание того, что вблизи студенческих общежитий по улице Москворечье необходимо строительство подземного пешеходного перехода. Проблема на участке пересечения Каширского шоссе с Пролетарским проспектом, мы надеемся, также будет решена: в ближайшее время там планируется реконструкция и в нее заложен пешеходный переход", - рассказал РИА Новости сотрудник департамента хозяйственного обеспечения вуза.

Двух лежачих полицейских вблизи пешеходного перехода, где в начале сентября произошла авария, явно недостаточно.

"Там регулируемый пешеходный переход, но, вы понимаете, что студенты вечно торопятся. Мы сейчас выходим на руководство Южного округа и правительство Москвы, чтобы они сделали подземный переход, ведь когда 2,5 тысячи человек выходя на улицу - никакой регулируемый переход их не спасет", - отметил сотрудник МИФИ.