На Тайване сняли мультик о России, Путине и россиянах

Тайваньская медиакомпания разместила на своем сайте NMA анимационный видеоролик о том, как россияне расстроились из-за выдвижения премьера Владимира Путина на третий срок.



В ролике глазами сотрудников тайваньского телевидения показана краткая история России за последние десять лет, рассказывает Reuters. И, к сожалению, она совсем не оптимистична – россияне пребывают в мрачном настроении из-за того, что не могут повлиять на развитие своей страны.

История, снятая в видеоролике, начинается с того момента, когда Путин приходит на смену пьяному старому человеку, изображающему в ролике первого президента Бориса Ельцина, и бьет себя в грудь, - рассказывает «Газета.Ru». После этого показаны бедные россияне на холодных серых улицах, которые неожиданно преображаются: на видео появляется женщина в дорогом пальто и иномарки, проезжающие по городу. На противоположной стороне улицы люди в штатском под руки уводят человека с плакатом «Путин должен уйти». Как объясняет диктор за кадром, это символизирует экономический рост и сворачивание гражданских свобод, произошедших при Путине.

Следующий эпизод связан с приходом нового президента - Дмитрия Медведева. Он изображен роботом, которым управляет все тот же Путин. Персонаж, изображающий премьер-министра, в серебряной перчатке держится за джойстик, который координирует движения персонажа, отдаленно похожего на Медведева. Согласно сюжету, президент встречается с главой США Бараком Обамой и говорит о гражданских свободах, реформах и главенстве права.

Так продолжается до тех пор, пока анимированный Путин не подходит к президентскому столу. После этого персонаж, изображающий Медведева, покорно встает с места и уступает президентское кресло Путину. Ролик заканчивается сценой, в которой опечаленные россияне с недоумением смотрят по телевизору на Путина, бьющего себя в грудь.



