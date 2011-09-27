Губернатор Питера запретил чиновникам, отвечающим за ЖКХ, уходить зимой в отпуск

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко запретил чиновникам, отвечающим за ЖКХ, уходить зимой в отпуск, об этом сообщается на сайте администрации города.



Губернатор возложил личную ответственность за подготовку Санкт-Петербурга к зиме на глав районных администраций. По мнению Георгия Полтавченко, некоторые чиновники относятся к исполнению своих обязанностей недобросовестно: "Освоено - не значит, что сделано. Деньги потрачены, а может быть присвоены".



Кроме того, Георгий Полтавченко предложил подключить радиостанции города к информированию автомобилистов о том, какие улицы временно перекрываются для уборки снега. Губернатор также обратился к коллегам и горожанам с предложением подумать, какими реагентами безопаснее обрабатывать городские дороги, чтобы не портить обувь и при этом не загрязнять окружающую среду. А между тем, будущей зимой дороги в Петербурге будут посыпать обычной поваренной солью, как это делалось и раньше.