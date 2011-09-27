Нет сомнений, что отставки в кабинете министров РФ еще последуют - Прохоров

Бизнесмен, экс-лидер партии "Правое дело" Михаил Прохоров написал в своем блоге во вторник, что в кабинете министров РФ в ближайшем будущем еще последуют отставки.



У Михаила Прохорова нет сомнений в том, что отставки в кабинете министров РФ еще последуют, но на фоне конфликта идеологий "вопрос о том, кто будет следующим, отходит на второй план".



Он уверен, что причина вчерашней отставки вице-премьера и министра финансов РФ Алексея Кудрина - не в его личном конфликте с президентом России, а в "конфликте взглядов на дальнейшее развитие страны".



Михаил Прохоров пишет: "В стране все очевиднее становится конфликт идеологий, которые условно можно охарактеризовать как идеологию консерваторов и идеологию модернизаторов. Или как их правильнее назвать? Вопрос только в том, кого теперь считать консерватором, а кого - модернизатором".



"Мы стоим на пороге очень важных - возможно, тектонических - сдвигов в сознании элит. В том числе властных элит. Происходит их поляризация. Это неизбежно будет сопровождаться выходом на поверхность новых идеологий, новых концепций развития и новых людей", однако эти новые люди "не будут вписываться в привычные системы координат - либералы/консерваторы, левые/правые", - считает Михаил Прохоров.