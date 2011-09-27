В Петербурге пройдут крупнейшие в России конкурсы профессионального мастерства

C завтрашнего дня в Санкт-Петербурге, в рамках открывающегося международного форума «Российский промышленник 2011», пройдут конкурсы профессионального мастерства среди выпускников средних специальных учебных заведений.

Вот что рассказала корреспонденту АН начальник отдела начального и среднего профессионального образования Комитета по образованию администрации города Галина Висящева :

- Это действительно очень значимое событие в жизни города, который когда-то был лидером профессионально-технического образования в стране. Таких конкурсов у нас не проводилось давно.

Мероприятие подобного масштаба - первое в России. Два дня – 28 и 29 сентября ребята из 50 учебных заведений будут соревноваться по 30 различным специальностям в двух павильонах выставочного городка ЛенЭкспо. Этот конкурс очень важен для нас, ибо здесь можно будет увидеть всю палитру рабочих специальностей, которые можно получить в Петербурге. Увы, сегодняшние школьники имеют весьма недостаточное представление о том, какие рабочие специальности наиболее востребованы, где и как их можно получить, где и в каких условиях предстоит работать будущим специалистам. Те, кто придет в эти дни в ЛенЭкспо смогут получить ответы на все интересующие вопросы.

30 сентября будут подведены итоги конкурса, в этот же день пройдут мастер-классы по очень многим специальностям. Всего же в конкурсах примут участие около 300 мастеров. Подчеркну, что мероприятие такого масштаба — первое в России. Оно объединит студентов, работодателей и петербургских школьников. Участники смогут вблизи оценить рабочие специальности, а бизнесмены - подобрать себе будущих работников.

А по мнению первого заместителя председателя Комитета по образованию Санкт-Петербурга Натальи Путиловской «Это очень значимый проект для Санкт-Петербурга, для нашей системы начального профессионального образования и, я думаю, для промышленных предприятий и организаций Санкт-Петербурга он будет тоже очень важен».