Медведев советует поменять работу несогласным с увеличением расходов на оборону

Президент РФ Дмитрий Медведев заявил - расходы на оборону и безопасность в России всегда будут высокие, а несогласным с этим чиновникам надо поменять работу.



На встрече с командирами воинских частей, принимавших участие в учениях "Центр-2011", Дмитрий Медведев сказал: "Мы не можем обойтись без расходов на оборону. Причем расходов, достойных Российской Федерации. Не какой-то там "банановой республики", а именно Российской Федерации - очень крупной страны, постоянного члена Совета безопасности (ООН), обладающей ядерным оружием. Поэтому у нас, как это может быть ни печально для бюджета, всегда будут очень высокие расходы на поддержание обороны и безопасности".



"Поэтому несмотря ни на что и я, как Верховный главнокомандующий, и мои коллеги всегда будут стоять на том, что расходы на оборону, на новое вооружение, на денежное довольствие для военнослужащих, на их нормальный быт, на их квартиры будут высшим приоритетом деятельности государства. Иного быть не может. А кто с этим не согласен, пусть работает в другом месте. Это императив", - цитирует президента РФ Интерфакс.