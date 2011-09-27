Правительство Ленобласти усилит контроль за дачным строительством

Сегодня руководители органов исполнительной власти Ленинградской области совещались по давно наболевшему вопросу: как усилить контроль за организацией и деятельностью дачных некоммерческих объединений. На территории Ленинградской области за последние три года под дачные некоммерческие объединения (ДНП) было предоставлено более 9 тыс. га. Эти данные привел на совещании вице-губернатор-председатель комитета по управлению государственным имуществом Александр Дрозденко.

Всего же на территории области на сегодняшний день зарегистрировано 514 ДНП. Лидером по их количеству является Выборгский район, где сосредоточено 175 дачных объединений, общей площадью свыше 4200 га.

За последний год органами местного самоуправления Ленинградской области было принято 274 решений об изменении видов разрешенного использования земельных участков под дачное строительство без изменения категории земель. Все земельные участки, по которым были приняты решения, относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения.



Основной проблемой деятельности ДНП, по словам вице-губернатора, является отсутствие должного контроля со стороны органов местного самоуправления, государственных инспекторов, наделенных соответствующими полномочиями по пожарному, санитарному, строительному контролю. Сложилась ситуация, когда приняв решения об изменении вида разрешенного использования под дачное строительство, местные администрации устраняются от контроля за подготовкой проектов застройки этих территорий. В результате строительство осуществляется по эскизным прорисовкам, подготовленных без учета действующих норм и правил, без требуемых согласований, без получения разрешений на строительство подводящих дорог и инженерных сетей.



Кроме того, у органов государственной власти отсутствуют полномочия для контроля за организацией и деятельностью ДНП, что не позволяет каким-то образом влиять на ситуацию.

В Департаменте информационной политики

Правительства Ленинградской области корреспонденту «АН» сообщили, что «одной из мер решения проблемы руководство области видит в усилении спроса с должностных лиц некоммерческих объединений и привлечении их к административной ответственности. Такими полномочиями наделены Управление Роснедвижимости по Ленинградской области, государственные инспекторы пожарного надзора, Роспотребнадзора, Стройнадзора. На совещании было предложено создать межведомственную комиссию по анализу сложившейся ситуации и выработки конкретных мер по контролю за правомерностью организации и регистрации дачных некоммерческих партнерств.



