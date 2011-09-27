Вспышки на Солнце спровоцировали мощную магнитную бурю на Земле

На Солнце 22-24 сентября наблюдалась серия мощных рентгеновских вспышек, которые спровоцировали на Земле мощную магнитную бурю, начавшуюся накануне вечером.



По данным Центра прогноза космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в понедельник около 19.00 мск значение индекса магнитных возмущений Kp резко выросло с 1 до 5 (это минимальный уровень, который считается бурей), а еще через три часа это значение достигло 8 и держалось на этом уровне шесть часов.



Такого уровня магнитная буря достигала в последне время 6 августа, но тогда это был единичный солнечный всплеск, а в этот раз сильные возмущения продолжались гораздо дольше, рассказал сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Физического института имени Лебедева (ФИАН) Сергей Богачев. Он уточнил: "Это последствия вспышки класса X (высшего класса мощности), произошедшей 24 сентября. Ее источником стала активная область 1302, которая 22 сентября уже дала вспышку класса X. Это достаточно необычно, чтобы одна и та же область дала сразу два таких мощных события".



По словам ученого, сейчас активная область движется вместе с вращением Солнца с восточной стороны светила на запад, и примерно 29 сентября она выйдет на "позицию", максимально удобную для "обстрела" Земли и если в этот момент здесь произойдет вспышка, ее воздействие на нашу планету будет максимальным.



Сергей Богачев напомнил, что в шкале индекса магнитных возмущений Kp 10 уровней. Значения от 0 до 2 соответствуют спокойной магнитосфере, от 2 до 3 - соответствует слабовозмущенной магнитосфере, 4 уровень - возмущенная магнитосфера, от 5 до 6 уровня - магнитная буря, а с 7 по 9 - соответствует сильным магнитным бурям.



В настоящее время индекс магнитных возмущений опустился на 4 уровень, но не исключено, что он вновь повысится и возрастет до уровня бури, передает РИА Новости.