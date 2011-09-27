У следствия есть фото подозреваемого в убийстве замглавы финуправления Подольска

Официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Владимир Маркин сообщил, что у следствия есть фото подозреваемого в убийстве замглавы финуправления города Подольска Веры Свиридовой.



Владимир Маркин сказал: "Вчера около 9.00 часов злоумышленником с двух банковских карт погибшей были сняты денежные средства в общей сумме около 300 тысяч рублей. Следствие располагает фотографией данного лица".



"В ходе первоначальных следственных действий и осмотра места происшествия, проведенного с участием следователей-криминалистов центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации, установлено, что у погибшей похищены ювелирные украшения, сотовый телефон, сумка с документами, банковскими картами и иные предметы", – говорится в официальном сообщении СК РФ.

Информацию о местонахождении подозреваемого следователи просят сообщать по телефонам: 8(4967)-69-06-91 или 8(4967)-69-07-61.

Напомним, 53-летняя Вера Свиридова была убита в понедельник утром в своем доме в деревне Свитино Подольского района, ее обнаружили в одной из комнат коттеджа. По данным судебно-медицинской экспертизы, женщина умерла в результате двух огнестрельных ранений в висок.