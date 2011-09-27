Медведев наблюдал за учениями на военном полигоне Чебаркуль (ВИДЕО)

Президент РФ Дмитрий Медведев во вторник прибыл на военный полигон Чебаркуль в Челябинской области, где наблюдает со смотровой вышки за учениями "Центр-2011".



Здесь проходит завершающий этап комплекса командно-штабных учений и тренировок органов внутреннего управления, практических действий войск в рамках стратегического учения "Центр 2011".



Глава государства наблюдает за той фазой учений, когда террористы захватили поселок и объявили местных жителей "заложниками". В район поселка руководитель учебной контртеррористической операции направил разведывательные подразделения, оснащенными в том числе и комплексами беспилотных летательных аппаратов.



После получения разведданных силовики приступили к проведению активной фазы спецоперации: условные террористы были блокированы силами танковых подразделений, тактическими воздушными десантами с вертолетов Ми-8, спецназом, после чего "боевики" были уничтожены ударами авиации и артиллерии.



Разрозненные "группы террористов" по ходу учений были уничтожены артиллерийским огнем, тяжелыми огнеметными системами, а также ударами вертолетов Ми-24, спецназ освободил "заложников". Оставшихся в живых "боевиков" передали для процессуальных действий и исполнения наказаний подразделениям Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.



Для ликвидации возникших пожаров в финале учений была задействована спецтехника МЧС, передают Вести.ру.