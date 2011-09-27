Кудрин не обсуждал с Путиным вопрос о своей отставке - Песков

Алексей Кудрин не обсуждал возможность своей отставки с премьером РФ Владимиром Путиным в воскресенье, об этом заявил пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Песков.



"Нет, такого не было", - сказал пресс-секретарь премьера.

Кроме того, Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией по новой кандидатуре на пост главы Минфина и не знает о том, когда кандидатура и.о. министра финансов может быть представлена президенту, он сказал: "Мне об этом неизвестно", - цитирует пресс-секретаря премьера Интерфакс.



Ранее во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на собственные источники в окружении министра финансов написала о том, что Алексей Кудрин "предвидел отставку и разговаривал об этом с Путиным еще в воскресенье поздно вечером, когда вернулся из Вашингтона".



Напомним, в понедельник вечером президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ об отставке Алексея Кудрина с поста вице-премьера и министра финансов России по представлению премьер-министра. Сам Алексей Кудрин заявления не подавал.