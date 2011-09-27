Очередной Всемирный медиасаммит состоится в Москве в 2012 году

В Пекине завершился Всемирный медиасаммит. Участники мирового форума решили провести очередную встречу на высшем уровне в Москве в 2012 году.



Впервые Всемирный медиасаммит состоялся в Пекине в 2009 году, где были представлены более 300 мировых средств массовой информации, такие как: Синьхуа, ИТАР-ТАСС, Ассошиэйтед пресс, Би-би-си, Киодо, медиакомпаний News Corporation, Thompson Reuters, Turner broadcasting system, интернет-корпорации Google, газеты New York Times, телеканала "Аль-Джазира".



Генеральный директор Синьхуа Ли Цунцзюнь открыл заседание мирового форума этого года, которое проходило за закрытыми дверями. Известно, что журналисты со всего мира на саммите обсуждали важные вопросы: роль и задачи прессы во время стихийных бедствий, безопасность журналистов в небезопасном мире, защита интеллектуальных прав средств массовой информации, сотрудничество и конкуренция СМИ в новую медийную эпоху, передают Вести.ру.