Начальник ГРУ уходит в отставку

Заместитель начальника Генштаба, начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) генерал-лейтенант Александр Шляхтуров в ближайшее время уходит в отставку.



В Минобороны сообщили, что 63-летний генерал в конце августа был отправлен в госпиталь, уйти со своего поста он может "только из-за возраста", поскольку уже переслужил максимальный 60-летний рубеж. Однако в ведомстве подчеркнули, что никаких документов по этому поводу пока не подписано.



В Генштабе рассказали, что Александр Шляхтуров провел жесткое сокращение, в ходе которого было уволено почти 1 тысяча офицеров, со своей работой он справился: "При Шляхтурове от восьми бригад ГРУ осталось пять. При этом бригады спецназа ГРУ переподчинили начальникам военных округов. Произошли и другие кадровые изменения, о которых нельзя говорить открыто. Шляхтуров провел реорганизацию, которую три года назад отказался делать его бывший шеф Валентин Корабельников", - цитируют представителя Генштаба Известия.