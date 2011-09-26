Да, здесь вам не Питер, здесь климат иной: столичный Минюст отказал геям

Московское управление минюста 26 сентября отказало в регистрации организаций российского гей-движения:"Общество Харви Милка", "Спорт без гомофобии", "Статья 282" и "Комитет Международного дня противостояния гомофобии".

"Власти продолжают заниматься произволом, отказывая нам в регистрации организаций под любыми надуманными предлогами", - заявил один из соучредителей новых организаций Николай Алексеев в своем блоге в понедельник.

По его словам, на данный момент Главное управление Минюста по Москве не зарегистрировало ни одной общественной организации сексменьшинств, в отличие от своих коллег в Петербурге.

"Создается такое впечатление, что Москва и Санкт-Петербург - это города, расположенные в разных странах. Никакого единства правового пространства в России нет", - сказал он.

Николай Алексеев сообщил, что ведомство посчитало поданные документы не соответствующими требованиям российского законодательства.