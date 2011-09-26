31-й российский Ангел распростер крылья над кубанской столицей

В Краснодаре появился свой Ангел. В День Города в кубанской столице состоялась церемония открытия скульптуры, олицетворяющей гуманность, добро и меценатства, получившей название "Добрый ангел мира".

Двухметровая фигура стоит в "Городском саду" на колонне высотой 9 метров.

Подобные скульптуры установлены во многих странах мира. В России такие монументы есть в 30-ти городах: Москве, Тольятти, Самаре, Оренбурге и других, сообщает официцальный интернет-портал администрации Краснодара.