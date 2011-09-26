ВЦИОМ: против алкоголизации населения - и трезвенники, и язвенники, и алкоголики

По результатам опроса, опубликованного в понедельник на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне поддержали основные изменения в законы о производстве и торговле алкоголем.

Наибольшее одобрение вызвали меры, касающиеся детско-юношеской аудитории. В частности - о введении запрета на продажу алкоголя в местах, прилегающих к детским, образовательным и спортивным учреждениям (95%) и запрете на размещение рекламы алкоголя в продукции, предназначенной для несовершеннолетних.

Респонденты также активно поддерживают запрет на продажу алкоголя в местах массового скопления людей и повышенной опасности (89%), распитие алкоголя везде, кроме мест общественного питания (84%), и на продажу алкоголя в ночное время по всей стране (83%).

80% опрошенных высказались за то, чтобы алкогольные напитки продавались исключительно в магазинах, а 78% одобряют отнесение пива к алкогольной продукции, что исключает его продажу в ларьках и палатках.

Наименьшее одобрение получила поправка, запрещающая продажу алкоголя в таре объемом более 0,33 л. (65%).

Из опроса также следует, что предложения по ограждению от употребления алкоголя несовершеннолетних поддерживают как пьющие, так и непьющие россияне.

За то, чтобы за продажу алкогольной продукции несовершеннолетнимбыл повышен штраф для юридических лиц; а для физических лиц - введен штраф и уголовное наказание, высказались 94% опрошенных.

Впрочем, некоторые эксперты полагают, что молодежь тянется к алкоголю и наркотикам не из-за того, что их легко приобрести, а потому, что не видит для себя социальных перспектив.