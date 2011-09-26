Павел Астахов: детские дома должны стать уютными и небольшими, на 10-30 детей

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов, посетив детский дом-интернат в Павловске под Петербургом, предложил начать процесс «разукрупнения» интернатов и создания детских учреждений на 10-30 человек.

Павловский детский дом-интернат получил дурную известность прошлой зимой после того, как его воспитанники написали в Интернете письмо, в котором пожаловались на жестокое обращение. Была проведена проверка, выявлены нарушения, руководство интерната было уволено. Интернат получил деньги на ремонт, завязал отношения с благотворительными организациями, сообщает ИТАР ТАСС.

Астахову понравилось сегодняшнее состояние интерната, он пообщался с персоналом и детьми, но посетовал на перенаселенность – в интернате содержатся около 500 детей. Он заявил, что надо переходить на малочисленные детские учреждения семейного типа, по 10-30 человек. Астахов обеспокоился также нарушением права на образование детей с ограниченными возможностями. Соседние школы отказываются сотрудничать с интернатом, мотивируя это протестом со стороны родителей учащихся в этих школах детей. "Нет детей, которые не подлежат развитию и обучению. Под каждого ребенка должна быть разработана образовательная программа", - возразил уполномоченный.

Астахов посетил также мальчика Илью, фотография которого с признаками истощения была помещена в интернете. Сейчас мальчик проходит серьезное лечение и пошел на поправку.