Нургалиев инициирует закон РФ о принудительном лечении алкоголиков и наркоманов

По мнению МВД и многих глав субъектов РФ, назрела необходимость принудительного лечения алкогольно- и наркозависимых лиц, сообщил Рашид Нургалиев в понедельник на заседании комиссии по профилактике правонарушений.

"По своим масштабам процесс алкоголизации и наркомании в нашей стране грозят перерасти в национальную катастрофу", - сказал глава МВД, подчеркнув, что особенно настораживает распространение этих проблем в молодежной среде.

Он отметил, что в адрес правительственной комиссии поступили ряд предложений, в том числе о рассмотрении практики направления на принудительное лечение алкоголиков и наркоманов, передает ИТАР-ТАСС.

"Мы обсудим вопрос о внесении в правительство РФ соответствующих инициатив, в том числе и законодательного характера", - добавил министр.