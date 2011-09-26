В Лондоне буквально на днях стартует турне уличных урн, которые голосами знаменитостей будут благодарить за брошенный в них мусор. Звезда британских сериалов Аманда Холден уже записала возглас: "Да! Сделайте это снова!".

Новейшие 25-литровые мусорные баки, установленные в рамках подготовки к Олимпиаде-2012, будут не только разговаритвать, но и петь. Спортивную тему развивают и мусорные баки с установленными на них баскетбольными кольцами, которыми также вскоре украсится Великобритания. Как будут наказывать "мазил", власти не сообщили.

"Звуковые" урны появятся в центре британской столицы и в Ливерпуле уже в октябре. По задумке властей, с помощью говорящих мусорных баков можно будет значительно улучшить экологическую ситуацию в городе, ведь каждому захочется, чтобы за выкинутый мусор его поблагодарил любимый актер или музыкант.Чем больше мусора вы опустите в 25-литровый бак, тем более бурной будет его благодарность.

Власти отмечают, что урны Лондона будут говорить со столичным акцентом, а контейнеры, установленные в других городах, будут озвучены с учетом особенностей местных диалектов и говоров. В озвучивании мусорных баков приняли участие актеры из сериала "X-Factor", оперная певица Дженис Келли, регбист Кенни Логан и другие актеры, певцы и спортсмены, сообщает ВВС.

Первые поющие урны появятся в Лондоне 13 октября. Через несколько недель после установки мусорные баки отправятся в тур по Британии, задерживаясь в каждом крупном городе на несколько дней.

Ожидается, что музыкальные контейнеры вернутся в британскую столицу к началу Олимпийских игр 2012 года.

Если эксперимент с поющими баками удастся, "благодарные" урны станут новой достопримечательностью британских городов.