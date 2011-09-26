Президент предложил расширить список лиц имеющих доступ к банковским тайнам

Президент России Дмитрий Медведев предлагает законодательно расширить список лиц и государственных органов, которые должны иметь доступ к информации о банковских операциях и счетах юридических лиц и граждан.

Поправки к закону о совершенствовании государственного управления в области противодействия коррупции, направленные президентом в Госдуму в понедельник, предусматривают расширение списка лиц и органов, имеющих доступ к сведениям, носящим статус банковской тайны. В поправках содержится новая редакция статьи 26 "Банковская тайна" закона "О банках и банковской деятельности". Право знакомиться с операциями и счетами юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, предлагается предоставить Федеральная служба по финансовым рынкам, Пенсионному фонду РФ, Фонду социального страхования РФ, Федеральной службе судебных приставов, Росфинмониторингу, сообщает пресс-служба Кремля.

Раньше для раскрытия банковской тайны требовалось согласие прокурора, в новой редакции будет достаточно согласия руководителя следственного органа.

Доступ к операциям физических лиц смогут получить, в случае принятия поправок, органы службы судебных приставов, Агентство по страхованию вкладов, следователей с согласия руководителя следственного органа.

Органам внутренних дел предлагается дать доступ к информации из банков для осуществления функции по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений.

Для проверки сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на замещение государственных, муниципальных и судебных должностей, их супругов и несовершеннолетних детей, доступ к банковской информацию предлагается предоставить должностным лицам федеральных органов, перечень которых определяется президентом РФ и высшим должностным лицам субъектов РФ при наличии надлежащим образом оформленного запроса.