В Греции проходят массовые забастовки транспортников

В Афинах проходит масштабная забастовка главных видов общественного транспорта. Целый день не работают обе линии подземного метро, линия легкого наземного метро, а также трамваи и пригородная электричка.

Автобусы и троллейбусы также прекратили курсировать по городу, жители, кто смог, отправились на работу на личном автомобиле, и это привело к чудовищным пробкам. Забастовка транспортников должна продлиться сутки, но афиняне не жалуются, относясь к забастовкам, как к неизбежному злу и даже с сочувствием.

Профсоюзы работников общественного транспорта бастуют против решения правительства Греции перевести часть персонала госсектора в специальную организацию Трудового резерва, откуда людей разрешено увольнять через год.

Забастовки в Афинах продолжаются не первый день, и прекращаться не собираются: на вторник и среду назначили 48-часовую забастовку водители такси, протестующие против намерения правительства начать выдавать лицензии на работу такси всем желающим, сообщает ИТАР ТАСС.