Пожарные в Голливуде подпали под влияние кинематографа

Пожарные станции Венис Бич в Лос-Анджелесе, находясь на дежурстве, снимали порнографические фильмы. Они использовали с этой целью свои служебные красные пожарные машины в качестве брутальных декораций.

Пожарным, по всей видимости, грозит увольнение со службы, поскольку шеф пожарного департамента Лос-Анджелеса пришел в чудовищную ярость, застав их за этим занятием в рабочее время, сообщает Росбалт.

Выяснилось, что и на пожарной станции Голливуд коллеги проштрафившихся пожарных занимались тем же самым – видимо, это они всех и научили новому времяпрепровождению на работе, под влиянием расположенной поблизости фабрики грез.