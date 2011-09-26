Московское метро собирается печь пирожки и продавать на станциях

Первый современный кафетерий будущей сети метропитания открыт в понедельник в переходе у выхода со станции "Сретенский бульвар". На открытие кафе приехал начальник столичной подземки Иван Беседин.

До сегодняшнего дня на многих станциях метро уже работали предприятия быстрого питания, но все они принадлежали арендаторам. Новое кафе принадлежит метрополитену: "Это первая точка питания метрополитена. Это прямые действия заботы о пассажирах", сообщил заместитель начальника подземки, начальник службы управления персоналом Александр Головкин.

Он добавил, что цены в кафе метрополитена ниже средних московских, в нем представлено 30-40 видов продукции, выпечки, произведенной силами метрополитена, сообщает Интерфакс.

Следующий подобный кафетерий откроется на станции «Митино». В кафетерии можно закусить, а также приобрести продукты и кулинарные изделия на вынос. Для кафетериев был разработан индивидульный фирменный дизайн, все оборудование современное и удобное, и предусмотрены специальные пандусы и приспособления для инвалидов.

Следует заметить особо, что ни пива, ни алкоголь в кафетерии приобрести нельзя.