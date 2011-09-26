Президент направил в Госдуму поправки к закону о коррупции

Президент России Дмитрий Медведев в понедельник направил в Государственную Думу поправки к проекту федерального закона, направленного на совершенствование законодательства в области борьбы с коррупцией.

Президент направил в Государственную Думу поправки к проекту федерального закона №539159-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции», принятому Государственной Думой в первом чтении 1 июня 2011 года.

Предлагаемые поправки находятся в русле общей концепции законопроекта и направлены на закрепление возможности увольнять государственных чиновников в связи с утратой доверия; возможности отстранения или понижения в должности должностных лиц органов дознания, предварительного следствия и прокуратуры или судей, если по вине этих лиц гражданину либо юридическому лицу причинён вред в результате незаконных действий, на устранение противоречий между различными положениями законопроекта.