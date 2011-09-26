Монумент Иоанну Павлу II откроют в Москве

Монумент папе Римскому Иоанну Павлу II откроют 30 сентября во внутреннем дворе Библиотеки иностранной литературы в Москве.



"Не секрет, что папа очень любил Россию и надеялся ее посетить, чему не суждено было сбыться во время его земной жизни. Но сейчас для прославленного церковью нет ни политических, ни других границ, которые бы могли мешать духовному общению с каждым, кто прибегает к его заступничеству", - говорится в сообщении католического кафедрального собора Непорочного Зачатия Богородицы информационному агентству "Интерфакс-Религия".

В мае этого года почивший понтифик был беатифицирован, т.е. причислен к лику блаженных. Беатификация предваряет канонизацию - причисление к лику святых. Она стала возможна после того, как французская монахиня, страдавшая синдромом Паркинсона, исцелилась по молитвам к Иоанну Павлу II.