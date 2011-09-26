Тепло в квартирах москвичей появится в конце сентября. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе компании ОАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК).



В сообщении пресс-службы компании также говорится: "По поручению заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова пробные включения теплоснабжения переносятся по погодным условиям". Пробная подача тепла в жилые дома столицы переносится на более поздний срок - на конец сентября, точные даты будут сообщены компанией позже.



Ранее департамент топливно-энергетического хозяйства Москвы объявил, что пробные включения тепла в жилых домах города пройдут 26 сентября. Согласно нормам, отопление в городе включается при среднесуточной температуре воздуха не выше 8 градусов тепла, если такая температура держится в течение пяти дней. Однако в учебные заведения и объекты соцсферы тепло подается досрочно по заявкам директоров. В этом году отопление на этих объектах стали подключать уже с 19 сентября.



Ранее Петр Бирюков, первый заммэра Москвы, руководитель Комплекса городского хозяйства столицы заявил, что власти Москвы полностью готовы к новому отопительному сезону, в настоящее время около 500 объектов социальной сферы Москвы уже подключены к теплоснабжению.



Напомним, синоптики прогнозируют, что в Москве на этой неделе температура воздуха не поднимется днем выше 13-15 градусов тепла.