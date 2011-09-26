Росавиация аннулировала лицензии у трех компаний, еще у трех - приостановила

Росавиация аннулировала лицензии у трех компаний - у ООО "Авиакомпания "Илин", ЗАО "Авиационная компания "Як-сервис" и ФГОУ ВПО "Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации".



Кроме того, Росавиация приостановила действие лицензий еще у трех компаний - у авиакомпаний ТАНТК им.Г.М.Бериева, ООО "Авиакомпания "Авис-Амур" и ЗАО "Джеталлианс Восток", об этом сообщила пресс-служба ведомства.



Сертификаты эксплуатанта у авиакомпаний "Илин" и "Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации" аннулированы на основании заявлений перевозчиков, а у "Як-сервис" – на основании авиакатастрофы под Ярославлем, в результате которой погибли 44 человека.



На минувшей неделе стало известно, что Росавиация лишила лицензии компанию "Як-сервис". А 9 сентября были временно запрещены полеты пяти самолетам Як-42.