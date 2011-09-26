В Британии построят зеленый мост для летучих мышей

Власти британского города Портмадог, расположенного на севере страны, выделили 742 тысячи евро на строительство моста для местных летучих мышей вида малые подковоносы.



Обходной путь над дорогой призван защитить животных от столкновения с проезжающими автомобилями, пишет The Sun. Строительство, так называемого, зеленого моста для летучих мышей производится в рамках выполнения закона Великобритании о защите популяций редких видов.

Однако местные жители выразили свое недовольство чрезмерной любовью властей к братьям нашим меньшим и обвинили их в равнодушном отношении к людям, передает www.radiomayak.ru. Они предложили открыть мост и для людей - детей и пенсионеров, - которые могли бы безопасно переходить дорогу по обходному пути и попадать в расположенный неподалеку парк. Однако отказываться от проекта по строительству моста, местное ведомство по охране окружающей среды во главе с властями не собирается.