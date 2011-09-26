Готов работать на любой должности, способствующей проведению реформ - Кудрин

Вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил в своем интервью, что готов работать на любой должности, которая будет способствовать проведению реформ в России.



В интервью телеканалу Russia Today Алексей Кудрин сказал: "Моя судьба еще не известна - я готов работать на любой должности, которая способствует проведению реформ. Это могут быть очень разные должности и не только в правительстве".



Говоря о реформах, Алексей Кудрин пояснил, что прежде всего, это "реформы структурные для нашей экономики. Они начинаются и от пенсионной системы, приватизации, расширения конкуренции в нашей экономике, регулирования тарифов, либерализации целого ряда отраслей, где сегодня превалирует государство или государственное регулирование цен. Например, жилищно-коммунальное хозяйство - его реформа еще не завершена, а это касается буквально каждого гражданина, и здесь еще много нужно делать".



Министр считает, что реформы необходимы и в финансовом секторе, где "тоже нужно повышать и прозрачность, и устойчивость финансовых структур, надзор за ними, чтобы деньги вкладчиков были более надежно защищены". Глава Минфина выразил также мнение, что "мы в некоторых случаях много тратим бюджетных средств, не получая должного эффекта. Это и образование, и здравоохранение, где нам нужно повышать качество и нужно соизмерять деньги и качество".