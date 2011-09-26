В ГД внесен законопроект, позволяющий регионам устанавливать свои праздники

В Государственную Думу внесен законопроект, который позволяет субъектам Федерации устанавливать свои дополнительные праздничные дни в соответствии с традициями.



Одним из авторов данного законопроекта является глава комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников. Ещё одним соавтором законопроекта, инициированного депутатами от "Единой России", стал первый вице-спикер нижней палаты Олег Морозов.



Павел Крашенинников, говоря о законопроекте, отметил, что "в республиках, где достаточно большое мусульманское население, законами субъектов Федерации устанавливают мусульманские праздники", он также напомнил, что акты, устанавливающие религиозные праздники выходными днями в республике Башкортостан, были признаны незаконными согласно решения Верховного суда России. Депутат считает, что установление дополнительных праздников возможно только по трудовому законодательству, которое в России относится к совместному ведению центра и субъектов Федерации. Установление дополнительных праздников в регионах, по мнению Павла Крашенинникова, подтверждено в законе о свободе совести и религиозных объединений.



"В статье 112 Трудового кодекса мы закрепляем такое положение, что субъекты вправе такие дополнительные праздники устанавливать к федеральным. Они сами решают, какие у них праздники своими законами", - цитируют чиновника Вести.ру.



Напомним, ранее некоторые российские регионы, где проживает большая часть российских мусульман, обратились с просьбой к парламентариям - разрешить им объявлять нерабочими днями религиозные праздники, в частности Ураза-байрам и Курбан-байрам.