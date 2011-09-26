Двойное гражданство в Туркмении может стать причиной увольнения госслужащих

Из Генеральной прокуратуры Туркмении уволены пятеро сотрудников. Скорее всего, ни лишились работы из-за того, что, наряду с туркменским, имели российское гражданство.



По сведениям издания «Хроника Туркмении», сообщает Лента. Ру, руководители госучреждений республики пытаются выявлять среди персонала тех, кто имеет двойное гражданство (туркменское и российское), считая их "не вполне лояльными". При этом обладателям двойного гражданства предлагают "явиться с повинной". В Генеральной прокуратуре, в частности, служащим было объявлено, что руководство уже знает, у кого наряду с туркменским паспортом есть и российский. Им предложили явиться к начальству добровольно. Пятеро сотрудников, согласившихся "явиться с повинной", были уволены. Подтверждения или опровержения этой информации из других источников не поступало.

Конституция республики гласит, что за гражданами Туркмении "не признается гражданство другого государства".