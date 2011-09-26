В 2011 году в мире погибли 82 журналиста при исполнении своих обязанностей

В мире в 2011 году при исполнении своих служебных обязанностей погибли 82 журналиста, об этом сообщила директор Международного института прессы в Вене Элисон Маккензи.



Элисон Маккензи заявила, выступая на медиафоруме, проходящем в тайваньском Тайбэе, что наиболее опасным местом для работы журналистов стала Мексика. Там в 2011 году были убиты не менее 10 репортеров, которые занимались расследованием деятельности преступных наркогруппировок.



Ирак стоит на втором месте, где выполнение служебного долга стало причиной гибели восьми журналистов. На третьем месте - Пакистан, здесь были убиты шестеро представителей прессы.



Кроме того, по словам директора Международного института прессы, для журналистов остаются небезопасными и регионы Северной Африки и Ближнего Востока, к таким странам относятся: Ливия, Тунис и Египет, передает ИТАР-ТАСС.