В Сухуми состоится инаугурация президента Абхазии Александра Анкваба

В Сухуми в понедельник состоится инаугурация президента Абхазии Александра Анкваба, который был избран на досрочных выборах 26 августа 2011 года.



Начальник управления правительственной информации Абхазии Кристиян Бжания сообщил: "Из-за того, что досрочные выборы проводились в связи с безвременной кончиной президента республики Сергея Багапша, было решено провести церемонию инаугурации скромно, без официального приглашения зарубежных гостей".



После принесения присяги и исполнения гимна, президенту вручаются атрибуты президентской власти - печать с изображением Государственного герба Абхазии с надписью "Президент Республики Абхазия", а также штандарт президента Республики Абхазия.



Ожидается, что спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко примет участие в церемонии официального вступления Александра Анкваба в должность президента Абхазии.



Напомним, независимость Абхазии признали пять государств: Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру и Тувалу.