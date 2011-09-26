В японском рисе из Фукусимы обнаружен радиоактивный цезий

В японской префектуре Фукусима, пострадавшей в марте от аварии на АЭС, в рисе нового урожая обнаружен радиоактивный цезий, превышающий установленные нормы в 2,5 раза.



В сообщении властей префектуры Фукусима говорится: "Предварительное исследование показало содержание цезия 500 беккерелей на килограмм в еще не собранном рисе в городе Нихонмацу префектуры Фукусима, таким образом, установленный лимит в 200 беккерелей впервые превышен". Весь собранный рис из Нихонмацу и окрестностей подвергнут более тщательному исследованию.



А 12 сентября высокое содержание цезия в 212 беккерелей на килограмм также было выявлено в коричневом рисе.



Власти Фукусимы решили поставки нового урожая риса из района полностью прекратить, если инспекция выявит в нем концентрацию цезия свыше 500 беккерелей на килограмм, передает Интерфакс.

Исследование риса производится в два этапа: первое - предварительное исследование, когда оно проводится с растущего, не снятого урожая, а второе исследование - проводится с собранного риса. Именно результаты второго исследования показывают - можно ли рис поставить на рынок.