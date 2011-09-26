Сможет ли открытие памятника матери Терезе восполнить снос приюта для бездомных?

В столице открыт памятник блаженной Терезе Калькуттской, больше известной как мать Тереза. Бронзовая фигура установлена на Малой Грузинской улице у католического собора Непорочного Зачатия.



Как рассказал ТВЦ автор скульптуры Григорий Потоцкий, он пытался воплотить идею "чуда пустых ладоней" - подвижничества бедной женщины, которая создавала школы, приюты и больницы для обездоленных людей. Основанная матерью Терезой монашеская община ныне ведет благотворительную деятельность более чем в ста странах мира. Открытие памятника приурочено к юбилею Московского собора, который в декабре отметит свой вековой юбилей.

Между тем на днях в Северном Измайлово снесли одно из зданий приюта для бездомных и инвалидов, основанное сестрами Общества матери Терезы, сообщает www.newsmsk.com. Столичные власти также планируют снести нежилую мансарду второго здания приюта, где хранятся инвалидные коляски и костыли подопечных. Поводом для сноса стала ошибка сестер, обнаруженная через 17 лет после возведения постройки.

Нетрудно догадаться, как бы распорядилась благотворительница теми, средствами, которые пошли на ее увековечивание. К своим трем обычным монашеским обетам – нищеты, целомудрия и поста мать Тереза добавила четвертый - всеми силами служить беднейшим, ничего не требуя взамен.

В 1979 году матери Терезе была присуждена Нобелевская премия "За деятельность в помощь страждущему человеку", которую она пожертвовала на строительство приютов для бедных. За свою жизнь она посетила палестинские лагеря беженцев в Ливане, Эфиопию во время засухи, Гватемалу после землетрясения, Советский Союз (Чернобыль и Спитак), Боснию и Герцеговину. 5 сентября 1997 года мать Тереза умерла от остановки сердца и 6 лет спустя была причислена к лику блаженных Католической церкви.



