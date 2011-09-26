В Москве с 26 сентября по 23 декабря 2011 года закрывается на три месяца южный вестибюль станции метро "Красные ворота" Сокольнической линии в связи с ремонтными работами.



Об этом сообщает в понедельник пресс-служба столичного метрополитена. В сообщении пресс-службы говорится, что на станции метро "Красные ворота" будет проходить капитальный ремонт эскалаторов: "В указанный период времени вход на станцию и выход в город через южный вестибюль (выход на площадь Красные ворота и к Боярскому переулку) будут закрыты".



В пресс-службе уточнили, что вход и выход пассажиров будет осуществляться через северный вестибюль станции "Красные ворота" (выход на Каланчевскую улицу).



