Правительство РФ планирует выращивать кадры в суровых условиях Крайнего Севера

Правительство России готовит государственную программу по поддержке и привлечению людей в регионы со сложным климатом, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая в воскресенье на медиафоруме под эгидой ОНФ.

"У нас есть федеральная целевая программа, которую мы сейчас будем преобразовывать в государственную программу. Отдельная программа будет посвящена этим вопросам", - сказал Шувалов, , отвечая на вопрос журналиста из Магаданской области.

На Севере, Дальнем Востоке в сложных климатических условиях "должно быть интереснее для людей жить, должно быть больше возможности заработать, и карьерно эти люди имели бы возможность быстрее расти", - считает первый вице-премьер.

Эксперты правительства уже готовят точечные предложения, как нужно ФЦП в 2012 года поправить и сделать так, чтобы она была направлена на то, чтобы обеспечить некоторый приток населения в наиболее крупные города Дальнего Востока.