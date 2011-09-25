На 3 месяца посадили блогера, наносящего ущерб национальному единству в твиттере

В Кувейте в воскресенье блогер Мубарак аль-Батхали сегодня был приговорен к трем месяцам тюремного заключения за публикацию сообщений, оскорблящих чувства мусульман-шиитов в своем микроблоге в "Твиттере".

Записи блогера наносят ущерб национальному единству, заявляется в сообщении суда Эль-Кувейта.При этом аль-Батхали в настоящий момент отбывает наказание по другому делу, также связанному с его сообщениями в Интернете.

В арабских странах многие интернет-пользователи получают реальные сроки за антиправительственные заметки на своих страницах. Так, в прошлом году в том же Кувейте за записи в своем микроблоге писатель и журналист Мохаммад аль-Яссем провел в тюрьме несколько месяцев, - напоминает ИТАР-ТАСС.