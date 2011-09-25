Папа Римский помолился с паствой в аэропорту перед вылетом из Германии

Папа Римский в воскресенье завершил свой визит в Германию. Заключительную мессу понтифик провел во Фрайбурге. Богослужение проходило на огромной территории городского аэропорта, где собрались около 100 тысяч человек.

Бенедикт XVI призвал паству к смирению, которое "делает переговорные процессы успешными, сотрудничество возможным, а согласие искренним".

Чуть позже в воскресенье понтифик выступил с речью в Концертном зале Фрайбурга перед активистами католической общины и представителями общественности. - сообщает "Вести ФМ".

После этого понтифик вернется в Рим.

Напомним, сегодня днем немецкие правоохранительные органы выпустили на свободу, подозреваемого в покушении на жизнь Папы Римского Бенедикта XVI во время его мессы в Эрфурте, выстрелы прогремели в нескольких сотнях метров от процессии и Бенедикт XVI не получил каких-либо ранений.

Представитель полиции заявил, что 30-летний подозреваемый произвел четыре выстрела из пневматического оружия на охранников, следивших за порядком во время мессы понтифик, сообщает AFP.