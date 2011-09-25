Московская госжилинспекция стала монополистом в вопросах перепланировки

В столице заниматься вопросами перепланировки квартир отныне будет только один контролирующий орган - Государственная жилищная инспекция Москвы, сообщил в воскресенье глава города Сергей Собянин.

В настоящее время вопросами перепланировки занимаются три структуры: МЧС России, Роспотребнадзор и Мосжилинспекция.

Кроме того, количество работ, которые необходимо согласовывать москвичам при перепланировке квартиры, сократится на 13 пунктов с 1 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" 25 сентября.

Теперь предлагается не согласовывать замену линолеума, остекление лоджий, установку перегородок, которые не являются несущими и выполнены из легких материалов, а также ряд других работ. Также будет упрощена процедура согласования ремонтных работ в домах, признанных объектами историко-культурного наследия.