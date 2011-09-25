"Железная леди" на юбилее министра обороны: есть еще порох в пороховницах!

«Явление народу» легенды британской и мировой политики XX века освещалось британской прессой с полным проявлением уважения нации. Экс-премьер Маргарет Тэтчер впервые за долгий период появилась на публике.

Накануне баронесса посетила торжества в честь 50-летия министра обороны Великобритании Лиама Фокса.

13 октября Маргарет Тэтчер исполнится 86 лет.

Год назад здоровье экс-премьера значительно пошатнулось после перенесенного гриппа, сообщает Би-би-си.

Прибытие баронессы в свой дом на лондонской площади Честер-сквер 1-ого ноября прошлого года после выписки из больницы показали многие телеканалы. С тех пор Тэтчер не показывалась на глаза общественности и напомнила о себе лишь 2 марта нынешнего года, прислав поздравление с 80-летием президенту бывшего СССР Михаилу Горбачеву.